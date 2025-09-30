Гельмут Марко: «На «Нордшляйфе» Ферстаппен оторвался на минуту от других. В «Ф-1» он делает то же самое»

Марко с восторгом отозвался о выступлении Ферстаппена на «Нордшляйфе».

Советник «Ред Булл » поделился мнением о победе Макса Ферстаппена в 4-часовой гонке в классе уровня GT 3 на «Нордшляйфе».

«Как Макс это сделал – невероятно. На самом старте в первом повороте пробился вперед, опередив две машины, которые находились перед ним. Все в стиле Ферстаппена. Никто больше так не может.

Он оторвался на минуту от шедшей на втором месте машины. В «Формуле-1» он делает то же самое.

Макс – просто фанатичный пилот, который хватается за любую возможность. Это хорошо для него. В мое время мы выступали за рулем любой техники», – сказал Марко .

