Джанкарло Физикелла: «Бриаторе – подходящий человек для «Альпин»

Физикелла назвал Бриаторе подходящим боссом для «Альпин».

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла уверен, что Флавио Бриаторе приведет «Альпин» к успеху, несмотря на трудности в сезоне-2025.

«Думаю, Бриаторе – подходящий человек. Я работал с ним много лет [в «Рено »], нам удалось выиграть два Кубка конструкторов и два титула в личном зачете [которые взял Фернандо Алонсо]. Флавио – тот, кто нужен. Я с позитивом смотрю на его будущее и будущее «Альпин».

Здорово видеть в пелотоне разных людей. Тото Вольфф – потрясающий руководитель [«Мерседеса »]. То же самое касается и Зака Брауна [в «Макларене»].

В случае с «Альпин» я думаю, Флавио – подходящий для них человек», – считает Физикелла.

