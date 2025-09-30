Руководитель «Кадиллака»: «Амбиции команды безграничны – и у нее есть необходимые ресурсы»

В «Кадиллаке» поделились планами на сезон-2026.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон рассказал о планах команды на следующий сезон, который станет для нее дебютным в «Формуле-1».

«Я буду доволен только в двух случаях: если другие коллективы начнут нас уважать, признав настоящей командой, и если мы хорошо справимся и выполним все задачи, сумев избежать ошибок и выжав максимальный темп.

Если мы сможем это сделать, то я буду доволен. Очевидно, Мельбурн – это не точка назначения, это точка отсчета. Мы хотим стать лучше остальных, наши амбиции безграничны – и у нас есть необходимые ресурсы.

Не знаю [будем ли мы конкурентоспособны в первом сезоне]. И это не расплывчатый ответ – это уважение к спорту. Даже руководители команды ошибаются в своих предсказаниях. Поэтому мы концентрируемся на том, чтобы хорошо справиться со своей работой, заставив владельцев и фанатов гордиться. Остальное придет», – отметил Лоудон.

