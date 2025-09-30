3

Модель Виржини Филиппо объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Модель Филиппо собирается побороться за пост президента ФИА.

33-летняя модель Виржини Филиппо объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФИА. Об этом она объявила в соцсетях.

«Я баллотируюсь на пост президента ФИА. Не чтобы быть «первой» [женщиной на этой должности], а чтобы не быть последней. Я верю, что автоспорт должен влиять на реальный мир – делать его смелым, разнообразным и единым.

Как женщина с глобальным видением и глубокими корнями я здесь, чтобы открыть дверь, которая долгое время оставалась закрытой. Давайте создадим ФИА, которая действительно будет учитывать каждый голос, каждую историю и страсть. Гонка в будущее начинается сейчас», – написала Филиппо.

Увлеченная автоспортом бельгийка известна тем, что участвовала в конкурсах «Мисс Бельгия 2012» и «Мисс Интернешнл 2017». Также она основала ассоциацию Drive For Hope, которая занимается помощью сиротам и поддержкой образования в Демократической Республике Конго.

Конкурентами Филиппо станут бывшая гонщица Лаура Виллар, экс-стюард Тим Мейер и действующий президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Виржини Филиппо
logoФИА
logoМохаммед бен Сулайем
Тим Мейер
