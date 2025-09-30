Пилоты «Ф-1» поздравили Марка Маркеса с чемпионством в MotoGP: «Невероятно»
В «Ф-1» поздравили Маркеса с седьмым титулом в MotoGP.
Гонщик «Дукати» Марк Маркес взял седьмой титул в классе мотогонок 500сс на Гран-при Японии. С этим достижением его поздравили несколько пилотов «Ф-1» в соцсетях.
Так, пилот «Макларена» Оскар Пиастри отметился в комментариях фразой: «Невероятно».
Двукратный чемпион «Ф-1» и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился постом Маркеса с подписью: «Поздравляю! Чемпион».
То же самое сделал и Карлос Сайнс из «Уильямса», сказав: «Поздравляю, Марк! Пример усердной работы, упорства и таланта. Так здорово видеть, что ты снова там, где заслуживаешь быть».
MotoGP. Марк Маркес опубликовал фото с чемпионским трофеем в постели: «Лучшее пробуждение в жизни»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: MotoGP News
