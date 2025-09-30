Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то он мог бы проехать «24 часа Ле-Мана» с отцом Йосом»

Марко высказался о возможном будущем Ферстаппена в Ле-Мане.

Советник «Ред Булл » поделился мнением о возможном будущем участии Макса Ферстаппена в «24 часах Ле-Мана».

Австриец допустил, что четырехкратный чемпион мог бы проехать марафон вместе со своим отцом Йосом , который недавно стал чемпионом Бельгии по ралли.

«Йос остается в форме за счет выступления в ралли. Он там очень быстр. Если Макс уйдет из «Формулы-1», то я вполне могу представить себе такой вариант», – сказал Марко .

15 главных фактов о триумфе Ферстаппена за пределами «Ф-1»

