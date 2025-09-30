Гельмут Марко: «Если Ферстаппен уйдет из «Ф-1», то он мог бы проехать «24 часа Ле-Мана» с отцом Йосом»
Марко высказался о возможном будущем Ферстаппена в Ле-Мане.
Советник «Ред Булл» поделился мнением о возможном будущем участии Макса Ферстаппена в «24 часах Ле-Мана».
Австриец допустил, что четырехкратный чемпион мог бы проехать марафон вместе со своим отцом Йосом, который недавно стал чемпионом Бельгии по ралли.
«Йос остается в форме за счет выступления в ралли. Он там очень быстр. Если Макс уйдет из «Формулы-1», то я вполне могу представить себе такой вариант», – сказал Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости