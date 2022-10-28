ФИА отклонила протест «Альпин», штраф Алонсо на Гран-при США остался в силе

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) отклонили протест «Альпин», которая пыталась оспорить штраф на Гран-при США.

По итогам гонки в Остине «Хаас» подал протест в связи с неудовлетворительным техническим состоянием болида Алонсо – согласилась с американской командой и выписала испанскому гонщику штраф в 30 секунд, из-за чего тот потерял место в топ-10.

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В ответ «Альпин» попыталась оспорить это решение, но в четверг вечером перед стюарды отклонили протест французской команды.

В документе Федерации отмечается, что, во-первых, «Альпин» опоздала с подачей документа, а во-вторых, не имела права подавать протест на решение стюардов.

«Если «Альпин» не согласна с решением стюардов, то надлежащие действия состояли бы в подаче апелляции в Международный апелляционный суд ФИА – для чего требовалось уведомить стюардов о намерении подать заявление в течение часа после принятия их решения», – говорится в заявлении ФИА.

Хотя ФИА и отклонила протест французов, но отметила, что у команды остается альтернатива: возможность потребовать пересмотра решения стюардов в течение 14 дней после завершения в случае обнаружения новых и важных сведений.

воспользовалась этой возможностью и подала прошение о пересмотре решения.

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