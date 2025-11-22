Габриэл Бортолето об условиях в квалификации в Лас-Вегасе: «Худшее, что мне приходилось испытывать за рулем болида «Ф-1»

Бортолето рассказал, с какими трудностями столкнулся в квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Заубера » назвал условия в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса худшими из тех, с которыми сталкивался за всю карьеру.

По итогам заезда бразилец занял 18-е место на стартовой решетке.

«По ощущениям сцепления было очень мало. У меня такое чувство, что на последних двух кругах мне не удалось извлечь много сцепления – думаю, именно это мое главное упущение.

Я несколько потерял уверенность за рулем болида. В начале сессии я был вполне доволен, мог поздно тормозить и чувствовал себя комфортно. Но к концу сегмента у меня уже не осталось уверенности.

Сцепление было нулевым. Очень плохие условия – определенно худшее, что мне приходилось испытывать за рулем болида «Формулы-1».

Когда идет такой дождь… круто гоняться в таких условиях. Обычно у нас много прижимной силы. Но порой ее становится меньше – и именно это делает «Ф-1» увлекательной», – сказал Бортолето .

