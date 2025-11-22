Ландо Норрис о целях на гонку: «По одному шагу за раз – хорошо стартовать, хорошо проехать первый круг, а дальше посмотрим»

Норрис рассчитывает на победу в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал, что после завоевания поула в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса сделает все возможное, чтобы выиграть завтрашнюю гонку.

Норрис заявил, что ради победы в гонке готов рисковать и бороться до конца – притом, что его главной задачей является завоевание чемпионского титула и, как следствие, защита текущего отрыва в общем зачете, который сейчас составляет 24 очка.

«Макс Ферстаппен был очень быстр. Впрочем, ничего другого я от него и не ожидал. Ведь никогда не знаешь, на что он окажется способен на самом деле в той или иной ситуации.

Так что я ждут тяжелую борьбу на протяжении всей гонки. Но в то же время я тут ради побед. Я здесь не ради того, чтобы избегать риска. Я все равно хочу выйти на старт и выиграть завтрашнюю гонку – так что я постараюсь сделать все, чтобы этого добиться. По одному шагу за раз – хорошо стартовать, хорошо проехать первый круг, а дальше посмотрим», – рассказал Норрис.

