Фернандо Алонсо: «Решение по штрафу определит будущее «Ф-1». Важный день для серии»

высказался о протесте против его штрафа.

Пилот французской команды опустился с седьмого на 15-е место по итогам из-за 30-секундного штрафа. Такое наказание Фернандо получил после протеста со стороны «Хааса» – гонщик провел часть заезда с болтающимся зеркалом, которое затем отлетело, и его должны были принудительно позвать в боксы.

Команда Алонсо подала встречный протест. Представители «Хааса» и «Альпин» вызваны к стюардам. На заседании, которое состоится в четверг, 27 октября, обсудят, были ли у формальные основания для подачи протеста.

из редких моментов, когда я ощущаю, что все мы на одной волне и разделяем единое мнение по поводу правил и регламента.

Так что четверг станет важным днем для спорта, который мы так любим. Это решение определит будущее и покажет, движемся ли мы в верном направлении. Спасибо за поддержку», – написал двукратный чемпион «Формулы-1» в соцсетях.

Взлет в аварии, пять обгонов на подбитой машине, грустный отдых без сил на шине – великая гонка Алонсо. А судьи в итоге отобрали все очки

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