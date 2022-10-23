Тото Вольфф об освистывании «Ред Булл»: «Это неприемлемо, в «Ф-1» такому нет места»

высказался против освистывания «Ред Булл» на фоне финансового скандала.

Часть болельщиков освистала и на встрече в фан-зоне перед Гран-при США, некоторые фанаты выкрикивали слово «мошенники». В 2021 году «Ред Булл» превысили потолок расходов, ФИА еще не объявила, каким будет наказание.

«Это неприемлемо. Никому это не нужно – освистывания на подиуме или на встрече с фанатами. Я считаю, что мы ( ) многое сделали против такого поведения. Ему здесь нет места, подобное не должно происходить.

В Австрии освистывали Льюиса [Хэмилтона], здесь Макса. Мы должны действовать сообща. Мы активно сражаемся на трассе, но не настроены враждебно друг к другу», – заявил исполнительный директор в интервью немецкому Sky.

В «Ред Булл» сделали официальное заявление: переговоры с ФИА по вопросу превышения бюджета приостановлены до следующей недели

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