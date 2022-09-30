Отмар Сафнауэр о финансовых нарушениях в «Ф-1»: «Это серьезная проблема, наказание должно быть соответствующим»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр выступил за решительную борьбу с нарушениями финансового регламента «Формулы-1».

Предполагается, что «Ред Булл» и превысили потолок расходов в 2021 году – об этом сообщили различные издания.

«Любые деньги сверх лимита тратятся на эффективность болида. Если начинаешь вкладываться в скорость, когда у других такого шанса нет, потому что команды действительно работают в пределах потолка расходов, это серьезная проблема.

Я считаю, что должна соответствующим образом наказать тех, кто превысил лимит. Сначала надо понять, насколько велико нарушение, а затем выбрать соответствующее ему наказание», – заявил Сафнауэр, ранее возглавлявший «Астон Мартин».

Менеджер признал, что была вынуждена экономить, чтобы уложиться в лимит:

«Команда приняла важные решения. Мы отпустили ряд людей и не нанимали новых специалистов перед стартом сезона, исходя из прошлогодних расходов. Для нас это серьезный шаг. Если расстаешься с сотрудниками, вернуть их непросто.

Когда останавливаешь развитие машины, чтобы не превысить лимит, снова начать развиваться быстрее соперников фактически невозможно. Вот что я имею в виду, когда говорю о тяжести нарушения и соответствующих последствиях. К примеру, если ты превысил лимит по тестам в аэротрубе, то, пожалуй, должен быть ограничен в таких тестах в следующем году. Что-то в таком духе».

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