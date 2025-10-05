  • Спортс
  • Кими Антонелли: «В следующих гонках мне нужно просто выше квалифицироваться»
Кими Антонелли: «В следующих гонках мне нужно просто выше квалифицироваться»

Антонелли сказал, что неудачно стартовал в Сингапуре из-за позиции на решетке.

Пилот «Мерседеса» объяснил слабый старт на Гран-при Сингапура и прокомментировал итоговое 5-е место.

«Начнем с того факта, что [на старте] на левой стороне трассы сцепление было гораздо хуже, чем на правой. Не знаю, что насчет других позиций, но моя [четвертая] в этом плане была неидеальным вариантом. Еще было немного сыро.

Так что мне было трудно сбрасывать скорость, колеса сразу же начинали пробуксовывать, и я терял метры. Со мной поравнялся [Ландо] Норрис, я попытался затормозить, но оказался слишком близко к внутренней стороне поворота. У [Шарля] Леклера была более удачная траектория, и он прошел меня – и это решило исход гонки, ведь у него был очень хороший темп.

У Джорджа [Расселла] была хорошая скорость, что он и продемонстрировал. Поздравляю его с победой, у него был отличный уик-энд и очень хороший темп.

На тех кругах, которые я провел в чистом воздухе, я был быстр даже на «харде», так что в следующих гонках мне нужно просто выше квалифицироваться», – отметил Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
