Шарль Леклер: «Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно»

Леклер признал отставание от лидеров.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что даже если бы команда не столкнулась с проблемой перегрева тормозов, ей все равно было бы трудно что-либо противопоставить «Макларену », «Ред Булл » и «Мерседесу ».

«Думаю, проблемы Льюиса в конце гонки были связаны с тем, что он ехал на «софте» – новые шины обеспечивали больше сцепления с трассой, он был быстрее и сильнее нагружал тормоза.

На последних 15 кругах мы потеряли примерно 15 секунд [из-за необходимости беречь тормоза]. Но если бы этого не случилось, наше отставание все равно составило бы примерно 30 секунд, а это очень много. Особенно с учетом того, где команда находилась совсем недавно. Соперникам удалось сделать значительный шаг вперед, а нам нет.

Посмотрите на «Макларен» и «Ред Булл» – наше отставание примерно такое же, как в последних гонках. Но вот «Мерседесу» тут удалось сделать большой шаг вперед, как несколько гонок назад это удалось «Ред Булл». Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно.

При этом я почти не надеюсь на то, что мы сможем сделать такой же шаг вперед, как конкуренты, потому что «Феррари » уже сосредоточена на машине 2026 года. Так что концовка сезона может быть трудной», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норррис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора