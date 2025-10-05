  • Спортс
  Шарль Леклер: «Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно»
6

Шарль Леклер: «Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно»

Леклер признал отставание от лидеров.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что даже если бы команда не столкнулась с проблемой перегрева тормозов, ей все равно было бы трудно что-либо противопоставить «Макларену», «Ред Булл» и «Мерседесу».

«Думаю, проблемы Льюиса в конце гонки были связаны с тем, что он ехал на «софте» – новые шины обеспечивали больше сцепления с трассой, он был быстрее и сильнее нагружал тормоза.

На последних 15 кругах мы потеряли примерно 15 секунд [из-за необходимости беречь тормоза]. Но если бы этого не случилось, наше отставание все равно составило бы примерно 30 секунд, а это очень много. Особенно с учетом того, где команда находилась совсем недавно. Соперникам удалось сделать значительный шаг вперед, а нам нет.

Посмотрите на «Макларен» и «Ред Булл» – наше отставание примерно такое же, как в последних гонках. Но вот «Мерседесу» тут удалось сделать большой шаг вперед, как несколько гонок назад это удалось «Ред Булл». Сейчас «Феррари» явно уступает в скорости трем топ-командам, и это неприятно.

При этом я почти не надеюсь на то, что мы сможем сделать такой же шаг вперед, как конкуренты, потому что «Феррари» уже сосредоточена на машине 2026 года. Так что концовка сезона может быть трудной», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норррис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

