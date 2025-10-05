Андреа Стелла о радио Пиастри: «Нужно учитывать контекст. Это комментарий в пылу момента»

Стелла призвал не переоценивать жалобы Пиастри.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла отреагировал на недовольство Оскара Пиастри , которого обогнал напарник Ландо Норрис на первом круге Гран-при Сингапура .

«Нужно учитывать контекст. Это комментарий пилота, который находился в болиде «Ф-1», в пылу момента.

Информация, которая была ему доступна – лишь его собственное мнение, что Ландо смещался в него. Мы проведем конструктивную беседу, как обычно.

Эта ситуация сделает нас сильнее. Как уже говорилось, выстраивание сильной команды – сложный процесс, и гонщики играют основополагающую роль», – заявил менеджер.

