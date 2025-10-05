«Макларен» выложил командное фото после завоевания Кубка конструкторов
На Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно обеспечил себе второй подряд командный титул.
Ландо Норрис финишировал третьим, Оскар Пиастри – четвертым.
После гонки коллектив из Уокинга выложил общее фото.
«Формула-1» также поделилась изображением.
«Чемпионы мира», – написала серия.
«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года
«Макларен» выиграл 10-й Кубок конструкторов и обогнал «Уильямс», больше титулов только у «Феррари»
