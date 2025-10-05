«Макларен» выложил командное фото после завоевания Кубка конструкторов

На Гран-при Сингапура «Макларен» досрочно обеспечил себе второй подряд командный титул.

Ландо Норрис финишировал третьим, Оскар Пиастри – четвертым.

После гонки коллектив из Уокинга выложил общее фото.

«Формула-1 » также поделилась изображением.

«Чемпионы мира», – написала серия.

«Макларен» завоевал Кубок конструкторов 2025 года

«Макларен» выиграл 10-й Кубок конструкторов и обогнал «Уильямс», больше титулов только у «Феррари»

Фото: соцсети «Макларена» ; соцсети «Формулы-1»