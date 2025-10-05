Юки Цунода: «Это был худший старт и худший первый круг в моей жизни»
Цунода остался недоволен первым кругом гонки в Сингапуре.
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что очень плохо провел старт заезда и первый круг, что лишило его шансов финишировать в очковой зоне.
«Это был худший старт и худший первый круг в моей жизни. До сих пор не могу поверить, что это случилось.
Каждый раз, когда я пытался куда-то просочиться на первом круге, в каждом повороте – меня либо блокировали, либо вообще не оставляли свободного места на трассе. В результате на первом круге я потерял очень много позиций», – рассказал Цунода.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
