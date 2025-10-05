Изак Аджар ответил на претензии Алонсо: «Я не выталкивал его с трассы, вел борьбу корректно и чисто»
Аджар не согласен с претензиями Алонсо.
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар ответил на претензии Фернандо Алонсо в свой адрес.
Алонсо не понравилось то, что Аджар слишком жестко и до последнего защищал свою позицию и не пропускал испанца вперед, хотя сам Изак не мог поддерживать достаточно высокий темп из-за проблем с двигателем, которые возникли на его болиде.
«Я ведь не выталкивал его с трассы. Я корректно и чисто вел борьбу. Если Фернандо говорит, что ему не понравилось это сражение – видимо, он просто ворчит, и тут я ничем не могу ему помочь», – рассказал Аджар.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
