Изак Аджар ответил на претензии Алонсо: «Я не выталкивал его с трассы, вел борьбу корректно и чисто»

Аджар не согласен с претензиями Алонсо.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар ответил на претензии Фернандо Алонсо в свой адрес.

Алонсо не понравилось то, что Аджар слишком жестко и до последнего защищал свою позицию и не пропускал испанца вперед, хотя сам Изак не мог поддерживать достаточно высокий темп из-за проблем с двигателем, которые возникли на его болиде.

«Я ведь не выталкивал его с трассы. Я корректно и чисто вел борьбу. Если Фернандо говорит, что ему не понравилось это сражение – видимо, он просто ворчит, и тут я ничем не могу ему помочь», – рассказал Аджар.

«Приз герою!», «Без тормозов норм гоняться?» Алонсо спас «Ф-1» от скуки в Сингапуре