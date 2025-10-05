Ландо Норрис о борьбе с Пиастри: «Любой гонщик на моем месте действовал бы так же»

Норрис не видит ничего плохого в своих действиях в Сингапуре.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис уверен, что действовал правильно, когда решил пойти на обгон своего напарника Оскара Пиастри на первом круге Гран-при Сингапура. При этом маневр закончился контактом между двумя болидами.

«Я еще даже не видел повтор инцидента. Мне все еще нужно его посмотреть. Может быть, увидев повтор я пойму, что где-то мог сработать лучше. Но любой гонщик «Ф-1» на моем месте действовал бы так же, как я. Так что если вы хотите обвинить меня за то, что я решил пойти в атаку по внутренней траектории, увидев вполне достаточно места на трассе для своего болида – наверное, вас не должно быть в «Формуле-1».

Поэтому я не думаю, что сделал что-то не так. Да, конечно, я чуть-чуть не рассчитал расстояние и оказался слишком близко к Максу [что привело к контакту между болидами], но это гонки.

В любом случае, ничего не случилось. Уверен, что [если бы не контакт между болидами] я бы все равно оказался впереди Оскара, потому что я находился на внутренней траектории, а он на внешней – на грязной стороне трассы.

Так что да, мне нужно пересмотреть повтор и увидеть, мог ли я справиться лучше и в чем именно. Потому что последнее, чего я хочу – это допускать контакты с болидом напарника, особенно потому, что после этого мне задают столько вопросов.

И именно мне не стоит допускать ничего подобного по отношению к нему. Ведь допуская контакты между болидами, я и себя ставлю в рискованное положение. Так что да, надо понять, как в следующий раз действовать лучше и чище. При этом и судьи, и команда посчитали, что все было в порядке», – рассказал Норрис.

