Лоран Мекьес: «У Цуноды была очень слабая суббота – это стоило ему очков»

Мекьес указал, когда Цунода провалил уик-энд в Сингапуре.

Руководитель «Ред Булл» отметил слабый темп Юки Цуноды в субботних сессиях Гран-при Сингапура (квалифицировался 15-м, но за счет дисквалификации двух «Уильямсов» поднялся на 13-е место) и неудачный старт в воскресной гонке, где японец финишировал 12-м.

«Суббота прошла для Юки не лучшим образом. В пятницу я был доволен его работой. Темп особо не впечатлял, но если смотреть на каждый круг, то для пятницы это был хороший уровень. Суббота прошла хуже. Нужно поработать с Юки, чтобы понять, почему так вышло.

Сегодня первый круг гонки сильно удивил – но после, мне кажется, у Юки был очень приличный темп. По-моему, он смог пробиться с 18-го места на 12-е, показав вполне неплохой темп. У нас была очень слабая суббота, которая сильно усложнила уик-энд и стоила нам нескольких очков. Мы поработаем с ним над этим», – сказал Мекьес.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
