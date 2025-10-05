Тото Вольфф: «Полагаю, Норрис и Пиастри начнут чуть сильнее выставлять локти»
Руководитель «Мерседеса» предположил, что напряжение в борьбе за титул между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри будет нарастать.
На старте Гран-при Сингапура между двумя пилотами «Макларена» произошел контакт.
«Я видел такое уже несколько раз. Думаю, Андреа [Стелла] и Зак [Браун] довольно хорошо справляются с этой ситуацией: они говорят о ней и контролируют довольно прозрачным образом.
Но положение в чемпионате становится более напряженным – в какой-то момент дойдет до того, что значение будут иметь всего несколько очков.
Тогда им придется заняться подсчетами и пересчетами. Полагаю, пилоты начнут чуть сильнее выставлять локти – вот когда станет интересно.
Руководство «Макларена» понимает это. Нам как фанатам будет интересно понаблюдать за этим», – сказал Вольфф.
