Тото Вольфф: «Полагаю, Норрис и Пиастри начнут чуть сильнее выставлять локти»

Вольфф отметил, что борьба между Норрисом и Пиастри станет более напряженной.

Руководитель «Мерседеса » предположил, что напряжение в борьбе за титул между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри будет нарастать.

На старте Гран-при Сингапура между двумя пилотами «Макларена» произошел контакт.

«Я видел такое уже несколько раз. Думаю, Андреа [Стелла] и Зак [Браун] довольно хорошо справляются с этой ситуацией: они говорят о ней и контролируют довольно прозрачным образом.

Но положение в чемпионате становится более напряженным – в какой-то момент дойдет до того, что значение будут иметь всего несколько очков.

Тогда им придется заняться подсчетами и пересчетами. Полагаю, пилоты начнут чуть сильнее выставлять локти – вот когда станет интересно.

Руководство «Макларена » понимает это. Нам как фанатам будет интересно понаблюдать за этим», – сказал Вольфф.

