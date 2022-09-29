ФИА поменяла подход к измерению галопирования перед Гран-при Сингапура

Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила подход, заложенный в техническую директиву по борьбе с галопированием.

Об этом сообщает Autosport. Решение связано с необходимостью избежать проблем на кочковатых трассах – к примеру, в Сингапуре и Остине. Гран-при Сингапура состоится в ближайшие выходные, с 30 сентября по 2 октября.

Директива вступила в силу на . Команды рисковали получить дисквалификацию при превышении показателей. На данный момент никто из участников наказан не был.

Изначально энергия тряски измерялась как средняя по дистанции, и команды не должны были превышать величину в 10 Дж/кг на 100 км. На особенно кочковатых треках коллективы могут ненамеренно нарушить данный показатель из-за особенностей покрытия, поэтому с при измерении не будут учитываться скачки с перегрузкой в более чем 7G.

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