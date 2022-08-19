Андреас Зайдль: «Макларен» доволен директивой ФИА по борьбе с галопированием»

сообщил, что «Макларен» не испытывает проблем из-за технической директивы.

С Гран-при Бельгии Международная автомобильная федерация (ФИА) будет контролировать галопирование болидов.

«Что касается технической директивы, которая вступит в силу с Спа, мы абсолютно не беспокоимся. Мы довольны ей и довольны действиями ФИА. Также важно, чтобы они довели до конца то, что запустили несколько недель назад в плане безопасности», – заявил руководитель .

Глава команды Майк Крак считает, что директива не повлияет на спортивную борьбу:

«Не ожидаю никаких существенных изменений в раскладе сил в пелотоне».

ФИА внесла поправки и в регламент 2023 года: поднимется горловина диффузора, а также края днища на 15 мм, края диффузора станут жестче, будут введены новые сенсоры для контроля за галопированием.

Моторный регламент «Ф-1» 2026 года и изменения правил 2022-2023 годов утверждены Всемирным советом ФИА

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