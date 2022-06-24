Эдриан Ньюи о Ферстаппене: «Его образ чрезмерно агрессивного гонщика преувеличен»

Глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи поделился мнением о гоночном уровне .

Болиды, сконструированные Ньюи за время его карьеры в «Формуле-1», в общей сложности десять раз выигрывали чемпионский титул. Среди чемпионов Ньюи удалось поработать с такими пилотами, как , Ален Прост, Мика Хаккинен и .

По словам Ньюи, Ферстаппен в общем и целом находится на том же уровне:

«Мне кажется несправедливым сравнивать между собой пилотов из немного разных эр, но да, Макс на том же уровне. Как мне кажется, его образ чрезмерно агрессивного гонщика несколько преувеличен. Возможно, в своих первых гонках в «Ф-1» он и был очень агрессивен, но в прошлом сезоне такие обвинения были бы необоснованны. Макс в целом очень спокойный и размеренный человек, с потрясающими гоночными рефлексами, с ним очень приятно работать».

Также, по мнению Ньюи, в гонщике нет какой-то особенности, которая бы определяла истинного чемпиона. В частности он сравнил между собой Себастьяна Феттеля, который всегда старается проводить максимально детальный анализ поведения машины с немногословным :

«Мика был очень немногословен, и порой вам приходилось заниматься переводом и расшифровкой того, что он говорит. Но если вам удавалось правильно перевести и интерпретировать эти десять слов, его мнение оказывалось глубоким и проницательным.

Великие пилоты, к коим я отношу и Макса, хорошо знают, что именно хотят получить от машины – знают, как общаться с гоночным инженером и что им нужно делать, чтобы этого достичь».

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