Дэвид Брэбэм: «Если Норрис будет выступать здорово, Пиастри способен сломаться под давлением»

Экс-пилот «Ф-1» Брэбэм дал совет Норрису в борьбе с Пиастри.

Дэвид Брэбэм, бывший пилот «Формулы-1» и сын трехкратного чемпиона мира Джека Брэбэма , рассказал, как на гонщика «Макларена » Ландо Норриса повлияет провал его напарника Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана .

«Не уверен, что [Норрис] ведет игры против [Пиастри] – такое нельзя контролировать. Однако для многих стал шоком тот факт, что Оскар допускает такие ошибки. Могу представить, это даст Ландо надежду, что соперник может сломаться под давлением.

Теперь Оскар допускает ошибки. Может, это было необходимо ему самому, чтобы пересобрать себя на оставшуюся часть сезона и стать сильнее.

Ландо просто нужно сосредоточиться на себе и выжимать максимум – это единственный способ обыграть Оскара. Если он будет выступать по-настоящему здорово, это окажет давление на Оскара, а теперь мы знаем, что он способен сломаться. Будет интересно», – заявил австралиец.

