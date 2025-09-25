Джонатан Уитли: «Не вижу фундаментальной проблемы в выступлениях Хюлькенберга»

Уитли не беспокоят выступления Хюлькенберга.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли рассказал о том, что не видит проблемы в том, что Нико Хюлькенберг , несмотря на весь свой опыт, в последних гонках начал регулярно проигрывать в скорости своему напарнику Габриэлу Бортолето , который проводит дебютный сезон в «Формуле-1».

«Мне все чаще задают этот вопрос, и я могу сказать, что не вижу в происходящем какой-либо фундаментальной проблемы.

Нико великолепный, опытный и быстрый гонщик, и неоднократно в квалификациях он проигрывал пару сотых, и то и тысячных секунды. Я искренне считаю, что это временное явление.

При этом в последнее время Габриэл отлично проявлял себя на трассах, которые хорошо ему знакомы [по молодежным сериям]. И я не думаю, что с Нико у нас могут быть какие-то проблемы», – рассказал Уитли.

Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»