Джонатан Уитли: «Не вижу фундаментальной проблемы в выступлениях Хюлькенберга»
Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли рассказал о том, что не видит проблемы в том, что Нико Хюлькенберг, несмотря на весь свой опыт, в последних гонках начал регулярно проигрывать в скорости своему напарнику Габриэлу Бортолето, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1».
«Мне все чаще задают этот вопрос, и я могу сказать, что не вижу в происходящем какой-либо фундаментальной проблемы.
Нико великолепный, опытный и быстрый гонщик, и неоднократно в квалификациях он проигрывал пару сотых, и то и тысячных секунды. Я искренне считаю, что это временное явление.
При этом в последнее время Габриэл отлично проявлял себя на трассах, которые хорошо ему знакомы [по молодежным сериям]. И я не думаю, что с Нико у нас могут быть какие-то проблемы», – рассказал Уитли.
