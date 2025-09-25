  • Спортс
  • Гидо ван дер Гарде: «Не думаю, что Пиастри или Норрис выиграют титул. Чемпионом станет Ферстаппен»
Гидо ван дер Гарде: «Не думаю, что Пиастри или Норрис выиграют титул. Чемпионом станет Ферстаппен»

Ван дер Гарде ставит на чемпионство Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде считает, что в оставшихся гонках сезона Макс Ферстаппен сможет отыграть отставание от Оскара Пиастри и Ландо Норриса и станет чемпионом 2025 года.

«Не думаю, что Пиастри или Норрис выиграют чемпионат. Мне кажется, чемпионом станет Ферстаппен. Его машина стала намного быстрее.

Если подумать, то из оставшихся гонок есть только два Гран-при, на которых у «Макларена» все должно быть очень хорошо. Это Гран-при Сингапура, где особенно хорош Ландо Норрис, и Гран-при Катара.

Но что насчет остальных? Так что моя ставка – что Макс выиграет гонки в Абу-Даби, Мексике, Бразилии и США. Сейчас он отстает от Пиастри на 69 очков, и это много. Но не стоит забывать, что Пиастри и Норрис пока ни разу не выигрывали чемпионат. Так что у них будут моменты, когда они будут нервничать. Они будут допускать ошибки, вылетать с трассы и так далее.

В то же время Максу в этой ситуации вообще нечего терять, так что он будет выкладываться на максимуме. Поверьте мне, именно Ферстаппен станет чемпионом 2025 года», – рассказал ван дер Гарде.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Гран-при Сингапура
