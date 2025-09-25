  • Спортс
  • Гюнтер Штайнер: «Феррари» нужно проснуться, если команда хочет занять второе место в Кубке конструкторов»
1

Гюнтер Штайнер: «Феррари» нужно проснуться, если команда хочет занять второе место в Кубке конструкторов»

Штайнер призвал «Феррари» выступать собраннее.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что «Феррари» нужно повышать стабильность своих выступлений, если команда хочет занять второе место в Кубке конструкторов.

«Думаю, главными неудачниками Гран-при Азербайджана можно назвать «Феррари». Потому что их пилоты заняли 8 и 9 место, проиграв «Рейсинг Буллз» и «Уильямсу».

Еще и этот бардак в конце гонки, когда Леклера не пропустили вперед потому, что Хэмилтон просто уснул и забыл про Леклера, потому что думал о чем-то другом.

«Феррари» нужно проснуться, потому что в противном случае команда не сможет занять второе место в Кубке конструкторов. И в данный момент «Феррари» уже потеряла второе место в чемпионате.

Думаю, любая из трех команд может занять второе место. Борьба очень плотная, так что пока судить рано», – рассказал Штайнер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
