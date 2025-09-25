Журналист Нобл: «Марко похлопал Цуноду по плечу с широкой улыбкой, Мекьес был очень доволен Юки в Баку»

Эксперт сообщил о реакции боссов «Ред Булл» на гонку Цуноды в Баку.

Обозреватель The Race Джонатан Нобл высказался о том, как в «Ред Булл» восприняли шестое место Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана .

«Он был на симуляторе в Монце, работал над разными вещами, пытался понять болид – и сообщил, что что-то нашел вместе с командой.

Ни он, ни Лоран Мекьес не говорят, что именно. Очевидно, это какой-то ключевой аспект для выступлений. Безусловно, ему стало комфортнее.

Мы видели его [вечером после гонки в Баку]. Гельмут Марко похлопал его по плечу с широкой улыбкой, Лоран Мекьес был очень им доволен.

Юки буквально сиял, был оживленным, прыгал вокруг – на контрасте с тем, как он был на предыдущих этапах. Очень мрачным, разочарованным, злился на себя.

Так что, считаю, есть признаки прогресса, и этого прогресса достаточно для Лорана, чтобы признать: да, предстоит сложный выбор состава на сезон-2026, ведь команда все равно хочет принять решение до конца сезона.

Если Линдблада повысят в «Формулу-1», в «Рейсинг Буллз», а Аджар отправится в «Ред Булл», придется выбирать между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой – кто уступит место», – порассуждал эксперт.

