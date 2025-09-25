  • Спортс
  • Джеймс Воулз: «Албону не хватало уверенности в себе. Алекс чертовски хорош, топ-пилот «Ф-1»
1

Босс назвал Албона одним из сильнейших гонщиков.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз рассказал о работе с лидером команды Алексом Албоном.

«Я знаком с Алексом с 2016 года. Он был со мной в «Мерседесе», затем перешел в «Ред Булл», но я знал его гораздо более молодым гонщиком.

Что я знал о нем в то время: он был безумно быстрым, но ему не хватало уверенности в себе, временами он не понимал, насколько хорош.

А когда я встретил его в 2023-м, ему не хватало веры в то место, где он находился. Считаю, он прошел через тяжелый период в системе «Ред Булл», и не сказать, что первый сезон в «Уильямсе» исправил ситуацию.

Моей задачей было создать щит вокруг него, дать ему понять, что он чертовски хорош. Он один из топ-пилотов «Формулы-1». Я буду его защищать и предоставлять пьедестал, который позволит ему расти.

У него есть талант от природы, но я, надеюсь, помогаю ему стать личностью, которой хватает уверенности для того, чтобы показывать максимум каждый уик-энд. Это мы и видим в нынешнем году.

И хочу прояснить: главную работу выполняют пилоты. Я просто создаю легкие буферные зоны, ограждаю их и даю им понять, что они сильны. То же самое касается плохих уик-эндов. Такие этапы случаются. Моя задача – следить за тем, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», – произнес менеджер в подкасте Business of Sport.

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
logoАлександр Албон
logoМерседес
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
