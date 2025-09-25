  • Спортс
  • Тед Кравиц: «Ваше перевернул ситуацию с машиной «Ред Булл», когда сохранение им места висело на волоске»
0

Тед Кравиц: «Ваше перевернул ситуацию с машиной «Ред Булл», когда сохранение им места висело на волоске»

Кравиц высоко оценил работу технического босса «Ред Булл».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц отметил связь между успехами «Ред Булл» и усилиями технического директора Пьера Ваше.

«Считаю, он… «оправдан» – наверное, не совсем точное слово, но все же подтвердил свою способность разобраться с болидом. Полагаю, мы должны сказать что-то позитивное о Пьере Ваше, техническом директоре «Ред Булл», и его сотрудниках.

Казалось, все висело на волоске: сможет ли он перевернуть ситуацию с машиной и, если нет, сохранить место? Он выполнил первый пункт, а, значит, скорее всего, и второй.

Должен сказать, он молодец, ведь давление, которое оказывали лично на него, было высоким. Произошел спад: команда хорошо проявляла себя в начале сезона, плохо в середине, а теперь она снова быстра.

Пожалуй, ему тяжело работать под таким давлением, как и любому другому человеку, но лично для него хорошая новость, что он смог перевернуть ситуацию», – заявил журналист.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен не будет часто выигрывать в конце сезона, а «Макларен» будет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
logoФормула-1
Тед Кравиц
logoРед Булл
Пьер Ваше
