2

Комментатор «Ф-1» Лобато: «Понадобится полиция, чтобы вытащить Алонсо из машины-2026, если она будет хорошей – сам Фернандо не уйдет»

Лобато считает, что Алонсо лукавит, рассуждая об уходе из «Ф-1».

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ранее заявлял, что сезон-2026 станет для него последним в чемпионате, если болид окажется быстрым.

Комментатор «Формулы-1» на испанском телевидении Антонио Лобато признал, что следующий год сыграет важнейшую роль, однако посчитал странной логику пилота.

«Он убежден, что сезон-2026 станет очень значимым для него во всех смыслах. Год может пройти блестяще, если у «Астон Мартин» все сложится при новом регламенте, но может оказаться и прощальным.

Если [машина] будет сколь-нибудь хорошей, то, уверяю вас, понадобится полиция, чтобы вытащить его – сам он ни за что не уйдет (смеется).

Он покинет «Ф-1», когда захочет, это большое преимущество Фернандо. Он уйдет, когда наскучит, когда он решит, что другое дело принесет больше удовлетворения, чем «Формула-1».

В данный момент он очень счастлив и доволен в «Астон Мартин». Он сражается ради того, чтобы команда сотворила чудо и создала один из быстрейших болидов в следующем году», – высказался журналист в эфире DAZN.

Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»

Фернандо Алонсо: «Хочу уйти, считая себя лучшим, как сейчас, и чтобы зрители так думали – хотя бы 30-40 процентов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacing1.com
