Саймон Лэйзенби: «Если Ферстаппен выиграет и в Сингапуре, мы сможем сказать, что Макс действительно вернулся»

Шансы Ферстаппена на титул зависят от результата гонки в Сингапуре.

Ведущий Sky Sports F1 Саймон Лэйзенби считает, что если Макс Ферстаппен сможет хорошо выступить на предстоящем Гран-при Сингапура , то о его шансах на титул можно будет говорить всерьез.

«Можно сказать, что обновление днища болида, которое в «Ред Булл» подготовили к этапу в Монце, действительно вернуло команду в игру.

Если мы приедем в Сингапур, на проклятую для Макса трассу, и он выиграет и там, ну или хотя бы болид «Ред Булл» будет там быстр, мы сможем сказать, что Ферстаппен действительно вернулся», – рассказал Лэйзенби.

