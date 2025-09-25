Саймон Лэйзенби: «Если Ферстаппен выиграет и в Сингапуре, мы сможем сказать, что Макс действительно вернулся»
Шансы Ферстаппена на титул зависят от результата гонки в Сингапуре.
Ведущий Sky Sports F1 Саймон Лэйзенби считает, что если Макс Ферстаппен сможет хорошо выступить на предстоящем Гран-при Сингапура, то о его шансах на титул можно будет говорить всерьез.
«Можно сказать, что обновление днища болида, которое в «Ред Булл» подготовили к этапу в Монце, действительно вернуло команду в игру.
Если мы приедем в Сингапур, на проклятую для Макса трассу, и он выиграет и там, ну или хотя бы болид «Ред Булл» будет там быстр, мы сможем сказать, что Ферстаппен действительно вернулся», – рассказал Лэйзенби.
Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
