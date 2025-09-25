Ральф Шумахер допустил, что Цунода останется в «Ред Булл»: «Гонка в Баку способна изменить восприятие»

Шумахер заявил, что шансы Цуноды остаться в «Ред Булл» возросли.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что Юки Цунода может сохранить место напарника Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в 2026 году.

«Гонка Цуноды в Баку потенциально способна изменить его восприятие. В данный момент я все еще поставил бы на Аджара , однако команда, возможно, до сих пор заинтересована в Цуноде.

Решающую роль может сыграть наличие Мекьеса и его человеческие качества. Он давно знает Юки.

Всего несколько Гран-при назад я полагал, что и он, и Лоусон потеряют места в своих нынешних командах.

[У «Ред Булл»] качественный набор пилотов. Любопытно понаблюдать за тем, какое решение примут, но сильно ошибиться невозможно», – заявил немец.

Ральф также отметил влияние нового босса Лорана Мекьеса на успехи «Ред Булл»:

«Видно, какая теперь атмосфера в команде.

Он и технический директор, и руководитель. Вот будущее «Формулы-1».

