Джордж Расселл: «Прямо сейчас «Формула-1» превратилась в гонки до первого поворота»

Расселл высказался о проблеме «Ф-1» с обгонами.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл на примере Гран-при США обозначил проблему с обгонами, которая возникла в «Формуле-1».

По словам Расселла, причиной всему является слишком маленькая разница в скорости между болидами ведущих команд.

«Прямо сейчас «Формула-1 » превратилась в гонки до первого поворота. Износ шин ни на что не влияет. Разница в скорости на круге между самой быстрой и самой медленной машиной в топ-6 составляет всего 0,3 секунды.

При этом обычно для обгона тебе требуется разница как минимум в полсекунды. Так что если бы в Остине я вышел из первого поворота на третьем месте, то финишировал бы на подиуме. Но вместо этого я откатился на шестое место, и на нем и финишировал.

В условиях незначительного износа шин нет и дельты. На абсолютно любой трассе для обгона разница в скорости между болидами должна составлять минимум полсекунды на круге. Поэтому вы и не видите обгонов. При этом я забыл, когда мы в последний раз проводили гонку с двумя пит-стопами.

И дело не в «Пирелли» – потому что «Пирелли», как кажется, все критикуют вне зависимости от проблемы. Когда износ шин сильный, начинаются разговоры о том, что пилоты не могут атаковать, вынуждены беречь шины. Либо же все жалуются на отсутствие износе, что гонки из-за этого становятся скучными и так далее.

Если бы можно было выбирать, нужны были бы шины, на которых можно было бы атаковать 15 кругов подряд, а потом они бы приходили в негодность – и ты был бы вынужден проезжать гонку с двумя-тремя пит-стопами.

В идеале, «софт» мог бы работать 12 кругов, «медиум» – 15, а «хард» – 20. После чего комплект приходил бы в негодность. Но создать такие шины – проще сказать, чем сделать. В «Пирелли » и правда очень хорошо поработали и значительно улучшили шины. Но с этими шинами ухудшились гонки», – рассказал Расселл.

