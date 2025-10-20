  • Спортс
Алексей Попов: «Возможно, контракт «Альпин» с Колапинто уже продлен, раз Франко настолько смело себя вел»

Попов выдвинул версию по поводу Колапинто и приказа «Альпин».

Комментатор Алексей Попов высказался о недовольстве Франко Колапинто со стороны «Альпин»: аргентинец проигнорировал приказ с мостика и обогнал своего напарника Пьера Гасли на Гран-при США.

«Франко, вполне возможно, настолько смело себя вел, потому что контракт уже продлен, просто об этом еще не объявлено. Это тоже возможно, так что ждем объявлений», – предположил Алексей.

Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
