Все обновления к Гран-при Испании: «Астон Мартин» сменил концепцию, «Макларен» привез наибольшее число новинок

Команды «Формулы-1» рассказали о новинках на .

«Ред Булл» привез в Барселону закрылки переднего антикрыла и днище, «Феррари» – днище, закрылки задних тормозных воздуховодов и заднее антикрыло.

Остальные коллективы также подготовили свежие детали:

«Мерседес» – концевую пластину переднего крыла, днище и закрылки задних тормозных воздуховодов;

– закрылки переднего антикрыла, переднюю подвеску, тормозные воздуховоды, днище, диффузор, кожух двигателя, радиаторы, заднее антикрыло и закрылки задних тормозных воздуховодов;

– заднее крыло, концевую пластину и закрылки задних тормозных воздуховодов;

– заднее крыло;

«Астон Мартин» – днище, боковые понтоны, корпус, радиаторы, заднее крыло и гало;

– закрылки переднего крыла, заднее крыло, закрылки задних тормозных воздуховодов;

– концевые пластины и закрылки переднего крыла, переднюю и заднюю подвески, кожух двигателя, днище, радиаторы, заднее крыло.

привез наиболее существенные обновления с визуальной точки зрения: внешний вид болида кардинально поменялся, новая концепция напоминает подход «Ред Булл».

стал единственной командой, которая ничего не подготовила к этапу в Барселоне. Руководитель коллектива пообещал обновления через четыре-пять гонок.

В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все на тормоза, закрылки и пружину на днище

Мотор «Феррари» на 5,4 л.с. мощнее «Хонды» и на 10,8 – «Мерседеса» (AMuS)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram