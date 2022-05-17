Хэмилтона «ошеломило» заявление президента ФИА о возможном возвращении Маси (Daily Mail)

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Майкл Маси Мохаммед бен Сулайем Нильс Виттих Эдуарду Фрейташ Авто

Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона потрясло недавнее заявление Мохаммеда бен Сулайема, утверждает британская пресса.

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщил, что не исключает возращения бывшего гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси и открыт к любым сценариям.

Маси покинул должность после скандального Гран-при Абу-Даби-2021. Федерация признала его ошибку и назначила гоночными директорами Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа.

Источник Daily Mail в «Мерседесе» заявил, что Хэмилтона и его ближайших советников «ошеломило» заявление президента ФИА. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф также был в ярости.

Тем не менее, человек, знакомый с ситуацией в Федерации, утверждает, что бен Сулайем «не собирается сражаться» с «Мерседесом», а «просто намерен вернуть ФИА на свое законное место, ни больше ни меньше».

«В последние годы ФИА оказалась на задворках, и бен Сулайем желает возвращения Федерации к прежней роли. Сам он ничего не хочет – с финансовой или любой другой точки зрения. Может, он чувствует, что Тото взял на себя слишком много. Тото не должен руководить «Формулой-1», – сказал источник издания.

«Мерседес» отказался комментировать слова президента ФИА и настаивает, что интервью не повлияло на психологическое состояние команды и Хэмилтона.

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