Хэмилтона «ошеломило» заявление президента ФИА о возможном возвращении Маси (Daily Mail)

Пилота «Мерседеса» потрясло недавнее заявление Мохаммеда бен Сулайема, утверждает британская пресса.

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) сообщил, что не исключает возращения бывшего гоночного директора «Формулы-1» и открыт к любым сценариям.

Маси покинул должность после скандального Гран-при Абу-Даби-2021. Федерация признала его ошибку и назначила гоночными директорами Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа.

Источник Daily Mail в «Мерседесе» заявил, что Хэмилтона и его ближайших советников «ошеломило» заявление президента ФИА. Исполнительный директор «Мерседеса» также был в ярости.

Тем не менее, человек, знакомый с ситуацией в Федерации, утверждает, что бен Сулайем «не собирается сражаться» с «Мерседесом», а «просто намерен вернуть ФИА на свое законное место, ни больше ни меньше».

«В последние годы ФИА оказалась на задворках, и бен Сулайем желает возвращения Федерации к прежней роли. Сам он ничего не хочет – с финансовой или любой другой точки зрения. Может, он чувствует, что Тото взял на себя слишком много. Тото не должен руководить «Формулой-1», – сказал источник издания.

отказался комментировать слова президента ФИА и настаивает, что интервью не повлияло на психологическое состояние команды и Хэмилтона.

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