Кристиан Хорнер: «Если в «Либерти» хотят появления новых команд в «Ф-1», именно им нужно сократить свою долю призовых»

Руководитель считает, что владельцы «Ф-1» из «Либерти Медиа» должны будут пойти на финансовые уступки, если они хотят видеть увеличение числа участников чемпионата.

В данный момент на участие в «Ф-1» новой командой претендует – при этом американец уже заявлял о готовности выплатить $200 млн в качестве вступительного взноса.

«Вполне естественно, что для текущих участников, которые подписывали последний Договор Согласия, абсолютно логично говорить о том, что десять существующих команд имеют для «Ф-1» определенную ценность – и что с увеличением количества участников эта ценность будет разбавляться.

В теории, если в «Либерти» хотят появления в «Ф-1» новых команд, то они и должны этим заниматься. А с увеличением количества участников неизбежно будет возникать вопрос того, как это повлияет на распределение призового фонда?

Ведь деньги в любом случае будут очень важным фактором. Лично я скорее вижу это вопросом с промоутерам – если они действительно хотят видеть в чемпионате больше команд, то именно им, очевидно, для этого нужно будет сократить свою долю получаемого призового фонда.

Потому что было бы несправедливым ожидать от команд готовности платить за появление в чемпионате новых участников. Ведь это неизменно приведет к возникновению конфликта интересов.

Нужно думать о долгосрочной перспективе. Сейчас впервые на моей памяти все десять команд «Формулы-1» находятся в отличном состоянии. И вместо борьбы за выживание они могут планировать свое будущее – на самом деле думать о будущем, а не беспокоиться о настоящем.

Да, $200 млн – это значительная сумма, но на самом деле, если разделить ее на всех участников, получится не так уж много. И это же однократная выплата, никто не будет платить такие деньги каждый год», – рассказал Хорнер.

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