Мартин Брандл: «Хорнер хочет владеть долей в команде «Ф-1» и строить что-то свое, а не быть наемным работником»

Брандл высказался о возможном возвращении Хорнера.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Кристиан Хорнер в будущем вернется в чемпионат.

При этом Брандл уверен, что бывший босс «Ред Булл » сделает это только на своих условиях – став акционером одной из команд, а не просто нанявшись на работу.

«Когда мы общались с Кристианом, он ясно дал понять, что он вернется в том случае, если у него будет в этом личная заинтересованность. Если он будет владеть долей в команде и строить что-то свое, а не быть наемным работником, как это было в «Ред Булл».

Хорнер не смог стать акционером «Ред Булл». В данном случае хорошим примером может случить Тото Вольфф , которому принадлежит треть акций команды «Мерседес ».

Я не удивлен, что Хорнер стучится в двери разных команд, изучая доступные варианты. Просто таких вариантов с подходящими условиями не так уж много.

Уверен, Кристиан подумывает и о MotoGP, куда теперь пришли те же люди, что владеют «Ф-1», и я уверен, что серия начнет расти. Но я полагаю, что Хорнер все-таки сосредоточен на «Формуле-1». И я также уверен, что Хорнер обязательно найдет партнеров и спонсоров, которые заходят присоединится к нему в реализации нового проекта», – рассказал Брандл.

