Зак Браун: «Разумеется, мы хотим создать династию, но в следующем году «Макларену» станет еще сложнее»

Браун оценил перспективы «Макларена» в будущем.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун признал, что команда была бы рада продлить свою победную серию и создать династию, но сомневается в том, что это можно будет реализовать.

Браун отметил, что команда старается не заглядывать слишком далеко и концентрируется на каждой гонке.

«Хотим ли мы в «Макларене» создать династию, оставить после себя наследие? Разумеется, хотим. Но тут я повторю то, что любит говорить Андреа Стелла – мы гоняемся не ради того, чтобы оставить наследие, вы каждую неделю стараетесь показать свой максимум, сосредоточившись на том, что нужно сделать здесь и сейчас, в ближайшие выходные, а все остальное решится само собой.

Ну а в следующем году, когда вступит в силу новый технический регламент, станет еще сложнее. В этом году на нашей стороне было преимущество понимания правил, в рамках которых мы работаем. Но сейчас мы вступаем в новую эру в условиях одного из крупнейших изменений правил за всю историю «Формулы-1» – это сопряжено как с большим риском, так и с большими возможностями», – рассказал Браун.

