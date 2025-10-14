  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Разумеется, мы хотим создать династию, но в следующем году «Макларену» станет еще сложнее»
0

Зак Браун: «Разумеется, мы хотим создать династию, но в следующем году «Макларену» станет еще сложнее»

Браун оценил перспективы «Макларена» в будущем.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признал, что команда была бы рада продлить свою победную серию и создать династию, но сомневается в том, что это можно будет реализовать.

Браун отметил, что команда старается не заглядывать слишком далеко и концентрируется на каждой гонке.

«Хотим ли мы в «Макларене» создать династию, оставить после себя наследие? Разумеется, хотим. Но тут я повторю то, что любит говорить Андреа Стелла – мы гоняемся не ради того, чтобы оставить наследие, вы каждую неделю стараетесь показать свой максимум, сосредоточившись на том, что нужно сделать здесь и сейчас, в ближайшие выходные, а все остальное решится само собой.

Ну а в следующем году, когда вступит в силу новый технический регламент, станет еще сложнее. В этом году на нашей стороне было преимущество понимания правил, в рамках которых мы работаем. Но сейчас мы вступаем в новую эру в условиях одного из крупнейших изменений правил за всю историю «Формулы-1» – это сопряжено как с большим риском, так и с большими возможностями», – рассказал Браун.

«Макларен» проигрывает уже три гонки подряд. Доминированию конец?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
регламент
logoФормула-1
logoМакларен
logoЗак Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Любопытно, сможет ли «Мерседес» развить успех в предстоящих гонках в Америке»
11 минут назад
Гюнтер Штайнер о Ферстаппене: «Переходить в «Мерседес», не будучи уверенным в скорости их болида в 2026 году, было совершенно бессмысленно»
34 минуты назад
Джеймс Воулз о новом регламенте: «Вряд ли нас ждет доминирование уровня «Мерседеса» 2014 года»
2сегодня, 11:46
Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Пилоты «Макларена» еще могут выбить друг друга. Ферстаппен явно не потерял шансы»
сегодня, 11:09
Джонни Херберт: «Надеюсь, Аджару дадут еще один год в «Рейсинг Буллз»
сегодня, 10:50
Мартин Брандл: «Хорнер хочет владеть долей в команде «Ф-1» и строить что-то свое, а не быть наемным работником»
3сегодня, 10:38
Серхио Перес: «Уверен, «Кадиллак» сможет многих удивить и набрать очки в первых же гонках»
сегодня, 10:21
Гюнтер Штайнер: «Чемпионат этого года выиграет Пиастри. И ему не стоит уходить из «Макларена»
4вчера, 19:39
На Гран-при США может быть второй раз подряд в этом сезоне быть объявлена тепловая угроза (RN365)
1вчера, 18:10
Тото Вольфф о победах «Макларена» с двигателем «Мерседеса»: «считаю, что у подобной внутренней конкуренции есть свои преимущества»
1вчера, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
сегодня, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07