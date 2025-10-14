Джонни Херберт: «Надеюсь, Аджару дадут еще один год в «Рейсинг Буллз»

Херберт опасается за будущее Аджара.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что «Ред Булл» не стоит спешить с переводом Изака Аджара из «Рейсинг Буллз» в основную команду.

По мнению Херберта, такой скачок может сломать молодого пилота, и он повторит судьбу своих предшественников.

«Сейчас очень многие люди говорят об Аджаре. О том, чего он добивается в составе «Рейсинг Буллз». И что у него, очевидно, большой потенциал – а также что Аджар заменит Цуноду в «Ред Булл ».

Я все же надеюсь, что они дадут Аджару еще один год в «Рейсинг Буллз». Потому что каждый раз, когда они вытягивают в «Ред Булл» человека, у которого просто нет опыта выступлений за топ-команду, это заканчивается ужасно.

Так что я думаю, что «Ред Булл» стоит пересмотреть свою стратегию и дать Аджару чуть больше времени для развития, чтобы он мог лучше подготовиться психологически.

Выступая за «Рейсинг Буллз», ты все же выступаешь за небольшую команду, там совершенно другое окружение, другая атмосфера. В «Ред Булл» будут совершенно другие ожидания.

Аджар здорово вырос по ходу дебютного сезона, а в Сингапуре вообще заявил Алонсо, что тому стоит перестать ворчать! Он пользуется уважением в команде, да и со стороны Гельмута Марко. Он очень многие вещи делает правильно, но Аджару нужно еще время, прежде чем его отправят под пресс», – рассказал Херберт.

Аджар заявил, что Росберг обыграл Хэмилтона «точно не за счет таланта» – пресс-атташе «Рейсинг Буллз» едва не поперхнулся латте