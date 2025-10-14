Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Пилоты «Макларена» еще могут выбить друг друга. Ферстаппен явно не потерял шансы»

Дэли верит в шансы Ферстаппена на титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Дэли считает, что Макс Ферстаппен сохраняет хорошие шансы на победу в чемпионате, учитывая вероятность столкновений между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри .

«Я не думаю, что отставание Ферстаппена слишком велико [чтобы его нельзя было отыграть]. Помните, что случилось в той же гонке в Баку [в 2018 году], когда Даниэль Риккардо сзади въехал в Макса Ферстаппена?

Что если два пилота «Макларена » выбьют друг друга на первом круге какой-то гонки, ну или не на первом? То есть, они все же ведут очень плотную борьбу. Сражаются колесо в колесо, эмоции зашкаливают. Да, Ферстаппен является аутсайдером в борьбе за титул, но шансы он явно не потерял», – рассказал Дэли.

