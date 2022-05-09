Мик Шумахер об аварии: «Очень ценю Феттеля как друга, важно выслушать его мнение»

Гонщик отметил дружбу с после аварии на .

Пилот сошел после контакта с Шумахером, сам Мик потерял место в топ-10 и потенциальные первые очки в «Формуле-1».

«Я пошел на обгон, и, разумеется, [Феттелю] крайне трудно было что-то увидеть в зеркала заднего вида. Очень не повезло – я проводил хорошую гонку. Я постарался не заезжать слишком глубоко, оставить место, но, опять же, было слишком узко. Мы изучим момент.

Но для меня, безусловно, важно выслушать мнение Себа. Здорово, что я могу у него учиться – я очень ценю его как друга. Мы все гонщики, и нам придется двигаться дальше», – заявил Мик.

Стюарды рассмотрели инцидент и не нашли виновных.

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