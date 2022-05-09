Ральф Шумахер об аварии Мика и Феттеля: «Себастьян должен был оставить место и смотреть в зеркала»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер проанализировал столкновение Мика Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Гонщики «Хааса» и «Астон Мартин» лишись шансов на очки, хотя до аварии ехали в топ-10.
«Мик должен был попытаться. Но видно, что он колебался. Может, не стоило совершать обгон, потому что он мог бы просто проехать поворот и затормозить чуть позже.
Но Себастьян должен был оставить место. Мик не мог просто испариться – Себастьяну нужно было смотреть в зеркала. Все сложилось неудачно. Возможно, кто-то скажет, что это чистый гоночный инцидент – тем не менее, Себастьяну надо было оставить место», – высказался эксперт немецкого Sky о ситуации с участием своего племянника.
Стюарды не стали наказывать пилотов на столкновение.
Шумахер и Феттель столкнулись на Гран-при Майами
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