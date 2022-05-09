Себастьян Феттель: «Не ожидал атаки Шумахера, а потом было слишком поздно. Вышло глупо»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал аварию с Миком Шумахером из «Хааса».
Гонщики столкнулись на заключительных кругах Гран-при Майами, потеряв шансы на очки. Феттель был вынужден сойти, Шумахер приехал к финишу последним.
«Конечно, вышло глупо для нас обоих. Очень жаль.
Я решил, что это мой поворот, и я был впереди. Я его не ожидал, а когда увидел, было слишком поздно. Жаль, что мы оба лишились очков. Мы должны были справиться лучше», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Мик также высказался об инциденте:
«Я мог остаться позади или активнее попытаться совершить обгон. Но, конечно, всегда легко говорить после того, как все произошло. Очень обидная ситуация – для нас обоих».
Шумахер и Феттель столкнулись на Гран-при Майами
Ральф Шумахер об аварии Мика и Феттеля: «Себастьян должен был оставить место и смотреть в зеркала»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram