Себастьян Феттель: «Не ожидал атаки Шумахера, а потом было слишком поздно. Вышло глупо»

Пилот прокомментировал аварию с из .

Гонщики столкнулись на заключительных кругах Гран-при Майами, потеряв шансы на очки. Феттель был вынужден сойти, Шумахер приехал к финишу последним.

«Конечно, вышло глупо для нас обоих. Очень жаль.

Я решил, что это мой поворот, и я был впереди. Я его не ожидал, а когда увидел, было слишком поздно. Жаль, что мы оба лишились очков. Мы должны были справиться лучше», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Мик также высказался об инциденте:

«Я мог остаться позади или активнее попытаться совершить обгон. Но, конечно, всегда легко говорить после того, как все произошло. Очень обидная ситуация – для нас обоих».

Шумахер и Феттель столкнулись на Гран-при Майами

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