  • Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»
Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»

Ферстаппен-старший прокомментировал трудности Пиастри в «Макларене».

Отец Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мыслями о проблемах, которые испытывает Оскар Пиастри – гонщик «Макларена» уступил лидерство в чемпионате напарнику Ландо Норрису.

«Я нахожу достаточно странным то, что происходит в «Макларене». Пиастри же не мог внезапно разучиться пилотировать? На его месте или месте его менеджера [Марка Уэббера] я бы уже ударил кулаком по столу внутри команды.

Ведь сейчас все задаются вопросом, способен ли он справиться с давлением. А это плохо для репутации – в данном случае для репутации Пиастри», – заявил нидерландец.

Йос также высказался о предполагаемом фаворитизме в британской команде:

«Может так показаться, однако я не могу судить. Но на месте Пиастри я бы дал отпор. Все ожидали, что он станет чемпионом, но сейчас это представление быстро изменилось».

Берни Экклстоун: «Макларен» отдает предпочтение Норрису. Но титул выиграет Ферстаппен»

Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
