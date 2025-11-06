Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»

Ферстаппен-старший прокомментировал трудности Пиастри в «Макларене».

Отец Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен поделился мыслями о проблемах, которые испытывает Оскар Пиастри – гонщик «Макларена» уступил лидерство в чемпионате напарнику Ландо Норрису .

«Я нахожу достаточно странным то, что происходит в «Макларене ». Пиастри же не мог внезапно разучиться пилотировать? На его месте или месте его менеджера [Марка Уэббера ] я бы уже ударил кулаком по столу внутри команды.

Ведь сейчас все задаются вопросом, способен ли он справиться с давлением. А это плохо для репутации – в данном случае для репутации Пиастри», – заявил нидерландец.

Йос также высказался о предполагаемом фаворитизме в британской команде:

«Может так показаться, однако я не могу судить. Но на месте Пиастри я бы дал отпор. Все ожидали, что он станет чемпионом, но сейчас это представление быстро изменилось».

