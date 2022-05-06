Льюис Хэмилтон о проверке украшений: «Это как шаг назад. У «Ф-1» есть дела поважнее, чем такая мелочь»

Пилот считает необоснованной проверку украшений перед гонками.

Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих сообщил командам, что отныне контроль за ювелирным изделиями включен в протокол проверки гонщиков.

Семикратный чемпион мира пришел на пресс-конференцию перед Гран-при Майами в дополнительных украшениях и трех часах и прокомментировал ситуацию.

«Сегодня я бы не смог надеть еще больше!

Мне особо нечего добавить к тому, что я говорил в прошлый раз. У меня ощущение, что это как шаг назад. «Ф-1» делала шаги вперед, занималась более важными вещами – на них и нужно сосредоточить внимание. Наш спорт добился прекрасных успехов.

Сейчас мы в Майами, и это такая мелочь. Я в «Ф-1» 16 лет, и все эти 16 лет ношу украшения. Когда я в болиде, на мне только серьги и кольцо в носу, их не могу снять. Мне кажется, необходимости обращаться к этому нет.

Попробую связаться с [президентом ФИА] Мохаммедом [бен Сулайемом]. Я союзник «Формулы-1» и Мохаммеда и, как уже сказал, считаю, что есть дела поважнее. На них надо сосредоточиться», – заявил Хэмилтон.

ФИА обязала команды проверять украшения и нижнее белье гонщиков «Ф-1»

В «Ф-1» всплыл старый запрет на украшения в машинах. Главным нарушителем оказался Хэмилтон – из-за пирсинга в носу и ушах

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