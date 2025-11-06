  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Уильямс» представил ливрею в спонсорских цветах с 493 словами, ассоциирующимися с командой, для Гран-при Сан-Паулу
Фото
3

«Уильямс» представил ливрею в спонсорских цветах с 493 словами, ассоциирующимися с командой, для Гран-при Сан-Паулу

«Уильямс» проведет гонку в Бразилии в спонсорской расцветке.

Британская команда и спонсор Gulf показали особую ливрею в цветах нефтяной компании для предстоящего Гран-при Сан-Паулу.

Кроме того, на болид FW47 нанесли 493 слов, которые ассоциируются у фанатов «с мощью, скоростью и наследием» «Уильямса» и Gulf, на 12 языках.

Болельщики присылали свои слова, а затем поучаствовали в голосовании. Самыми популярными вариантами стали «наследие», «страсть» и «командная работа».

«Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году

Фото: сайт команды «Уильямс»; соцсети команды «Уильямс»

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
ливреи
logoУильямс
logoстиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Ударил бы кулаком на месте Пиастри. Оскар же не разучился пилотировать?»
9 минут назад
Гран-при Сан-Паулу-2025. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Валттери Боттас: «Знал, что наблюдать за гонками со стороны будет непросто, но был к этому готов»
вчера, 18:36
Журналист ван Харен: «Если болид «Ред Булл» 2026 года окажется недостаточно хорош, Ферстаппен начнет допускать возможность ухода»
вчера, 17:50
Изак Аджар: «Квалификационный темп – та область, в которой я оказался более конкурентоспособным, чем ожидал»
вчера, 16:24
Фредерик Вассер: «Феррари» приехала в Бразилию с позитивным настроем после двух уверенно проведенных Гран-при»
вчера, 15:47
Габриэл Бортолето: «В «Ф-1» меня больше всего удивило то, сколько гонщику нужно общаться с журналистами»
вчера, 14:52
«Формула Е» показала болид нового поколения Gen4
вчера, 13:40Фото
Зак Браун: «Скорее соглашусь на повторение сезона-2007, чем отдам предпочтение одному из пилотов «Макларена»
вчера, 13:24
Джолион Палмер: «Психологическое преимущество Ферстаппена над пилотами «Макларена» сейчас выглядит довольно устрашающе»
вчера, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото