«Уильямс» представил ливрею в спонсорских цветах с 493 словами, ассоциирующимися с командой, для Гран-при Сан-Паулу
«Уильямс» проведет гонку в Бразилии в спонсорской расцветке.
Британская команда и спонсор Gulf показали особую ливрею в цветах нефтяной компании для предстоящего Гран-при Сан-Паулу.
Кроме того, на болид FW47 нанесли 493 слов, которые ассоциируются у фанатов «с мощью, скоростью и наследием» «Уильямса» и Gulf, на 12 языках.
Болельщики присылали свои слова, а затем поучаствовали в голосовании. Самыми популярными вариантами стали «наследие», «страсть» и «командная работа».
«Уильямс» сменит логотип и полное название в 2026 году
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости