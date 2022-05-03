Эдриан Ньюи: «Феттель очень подробно анализировал гонки, у Ферстаппена не такой крайний подход»

Глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи рассказал об особенностях работы с и .

В Ньюи также взаимодействовал с чемпионами «Формулы-1» Микой Хаккиненом и , которых отличала финская лаконичность.

«Анализ Себастьяна после гонки был очень и очень подробным, брифинги довольно сильно затягивались. Себ надолго оставался по вечерам, просматривал онборды, изучал данные, общался со своим инженером. Для него такой способ работал, так что это не критика. У Макса не насколько крайний подход, скорее умеренный.

Финны вроде Мики и Кими говорили на брифинге около пяти слов – и все! Особенно это касается Мики, с которым я достаточно плотно работал – больше, чем с Кими. Когда понимаешь терминологию Мики – а он описывает вещи не так, как типичный английский пилот – то осознаешь, что говорит он мало и лаконично, зато очень здорово указывает, что необходимо сделать.

Другая крайность – гонщики, которые без умолку вещают о своем круге. Когда они доходят до 17-го поворота, ты совершенно забываешь, что было во втором, и засыпаешь.

Даниэль [Риккардо] и Макс похожи в плане обратной связи и поведения на брифингах. Они хороши, потому что понимают, на что нужно обратить внимание, и рады любым вопросам, которые помогают разобраться. Работать с ними очень легко», – признался Ньюи.

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